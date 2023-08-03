Песков сомневается в введении единой валюты в БРИКС

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается в возможности создания единой валюты для стран БРИКС в ближайшее время, он настаивает на использовании национального денежного обращения.

Фото: syl.ru

Кремль объявил, что тема единой валюты будет обсуждаться на ближайшем саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа этого года. Дмитрий Песков рассказал, что страны-участники альянса не первый раз поднимают эту тему. Однако реализация инициативы в ближайшее время проблематична.

Также сообщается, что на саммите будет обсуждаться вопрос присоединения новых стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аргентины и Аргентины, которые будут способствовать усилению и развитию альянса.

В январе 2023 года президент Бразилии Лула да Силва выдвигал инициативу о создании единых валют БРИКС и МЕРКОСУР.

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