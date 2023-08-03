Дмитрий Песков назвал Путина своим главным учителем

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про работу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что на протяжении 20 лет находится рядом с человеком, который стал для него главным учителем.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Мне повезло в жизни", — указал Песков.

Манера Путина проводить переговоры и его талант отстаивать своё мнение — это бесценный опыт, благодаря которому Песков почерпнул много знаний.

"Не всегда это становится публичным. То, как он использует аргументацию, то как он убеждает собеседников, то как он вынужден говорить — это для меня бесценный опыт", — приводит слова пресс-секретаря "Мастерская новых медиа".

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