Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про работу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что на протяжении 20 лет находится рядом с человеком, который стал для него главным учителем.
"Мне повезло в жизни", — указал Песков.
Манера Путина проводить переговоры и его талант отстаивать своё мнение — это бесценный опыт, благодаря которому Песков почерпнул много знаний.
"Не всегда это становится публичным. То, как он использует аргументацию, то как он убеждает собеседников, то как он вынужден говорить — это для меня бесценный опыт", — приводит слова пресс-секретаря "Мастерская новых медиа".
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