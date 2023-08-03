Депутат Милонов предложил запретить в России гороскопы и карты Таро

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил начать борьбу с гадалками и экстрасенсами, организовав запрет на публикацию гороскопов и карт Таро, такую инициативу он высказал эфире телеканала Москва 24.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Виталия Милонова

Парламентарий объяснил, что желание людей обращаться к такого рода профессионалам, делает общество слабее и влияет на образование.

"Запретить публиковать гороскопы, запретить продавать все эти чертовы чешуйки, все эти карты таро и прочие ужасные вещи. То есть это должно быть признано вне закона", – добавил он.

Также Милонов уточнил, что в планах бороться не с людьми, а с бизнесом "по изъятию денег за мгновенное чудо". По его мнению, никто кроме мошенников не может обещать решение всех проблем.

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