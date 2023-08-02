В МИД РФ предложат британцам работать на российскую разведку

Призыв к сотрудничеству с разведкой Великобритании, адресованный гражданам РФ от главы MI-6, может иметь такой же ответ.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

На брифинге дипломат отметила, что призыв к сотрудничеству, адресованный россиянам главой службы внешней разведки Соединённого Королевства Ричардом Муром, может повлечь зеркальную "ответку".

На днях в посольстве Британии в Чехии он призвал россиян "идти на предательство Родины и сотрудничать с MI-6".

"Мысль интересная. Полагаю, что надо отвечать зеркально. Такие же призывы стоит обратить к подданным Британии и гражданам других стран натовской "оси зла", — отметила Захарова, намекая на сотрудничество с разведкой РФ.

Она подчеркнула, что с точки зрения Запада это норма, "так что ждите".

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