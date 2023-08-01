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Белый дом заявил, что США не видят свидетельств причастности России к перевороту в Нигере

1:09
Политика

В своем недавнем заявлении американские власти утверждают, что нет никаких доказательств, связывающих Россию с государственным переворотом в Нигере. Вашингтон пока не принял решения о возможности прекращения помощи этому африканскому государству. Такое заявление сделал во вторник на пресс-брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Белый дом заявил, что США не видят свидетельств причастности России к перевороту в Нигере
Фото: wikimedia

"Честно говоря, на наш взгляд, нет никаких доказательств того, что Россия вовлечена, материально поддерживает или каким-либо образом оказывает помощь в этой ситуации. Россия не может нести ответственность за происходящее", — заявил Джон Кирби.

Далее он уточнил, что решение о продолжении помощи Нигеру не принято. Тем не менее, прежде чем принимать какие-либо решения, США проведут тщательную оценку ситуации. Руководство Нигера было недвусмысленно предупреждено о возможных последствиях, если оно лишится поддержки США, однако никаких решительных действий пока не последовало.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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