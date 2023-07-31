Российская Федерация передала Южноафриканской республике проект совместного заявления по Украине. Проект касается результатов встречи президента России Владимира Путина с лидерами африканских стран.
Это будет сделано, как только Претория согласует этот документ, заявил глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.
"Было понимание, что основные параметры состоявшейся дискуссии будут закреплены в совместном заявлении", — отметил журналистам пресс-секретарь Путина.
Он обратил внимание, что документ не подписной, а организатором этой инициативы является сам президент ЮАР Сирил Рамафоза.
Как только будет понимание, что текст согласован, то южноафриканская сторона его немедленно опубликует, подытожил Песков.
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