Россия и ЮАР готовят совместное заявление по Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Российская Федерация передала Южноафриканской республике проект совместного заявления по Украине. Проект касается результатов встречи президента России Владимира Путина с лидерами африканских стран.

Фото: parmanews.ru

Это будет сделано, как только Претория согласует этот документ, заявил глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.

"Было понимание, что основные параметры состоявшейся дискуссии будут закреплены в совместном заявлении", — отметил журналистам пресс-секретарь Путина.

Он обратил внимание, что документ не подписной, а организатором этой инициативы является сам президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Как только будет понимание, что текст согласован, то южноафриканская сторона его немедленно опубликует, подытожил Песков.

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