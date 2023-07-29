Российский президент Владимир Путин провёл пресс-конференцию с российскими СМИ.
Проходила встреча с журналистами в Голубом зале Константиновского дворца. Глава РФ сделал ряд важных заявлений, где поднял темы геополитики, партнёрства с различными странами и экономики.
В частности, Владимир Путин отметил, что договорился провести телефонный разговор в среду с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Также российский лидер заявил, что РФ всегда готова к любому сценарию в Сирии в ситуации с авиацией США, но "этого никто не хочет".
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.