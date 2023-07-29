Отсутствие в РФ масштабной чистки элиты связано с тем, что Владимир Путин развернул генеральный план на 180 градусов.
Об этом сообщает экономист и политолог Михаил Хазин.
По его словам, изначально президент России хотел провести в стране чистку элиты с отставкой немалого количества бюрократов на всех уровнях власти во всех ведомствах.
У такой меры было обоснование. Дело в том, что модель дикого капитализма всё-таки обеспечила стране мощный экономический рост в "нулевых" годах, но перестала работать уже в 10-е годы и Путин пришёл к выводу о её замене. Но модель нельзя поменять без смены управленцев, убеждён аналитик.
Поэтому Путин и хотел в начале нового президентского срока масштабно зачистить элиты. Но тут в дело вмешалась геополитика. В 2014 году началась Крымская весна и с тех самых пор президент главным образом этой самой геополитикой и занимается.
"Смена его генерального плана на 180 градусов заключалась в том, что Путин понял — если ему удастся одержать победу на внешнем контуре и сделать так, чтобы коллективный Запад полностью утратит какое-либо влияние на Россию, то все внутренние политические распри, связанные с либеральной элитой, исчезнут автоматически", — в своей программе на "Говорит Москва" отметил Хазин.
И если Путин добьётся полного суверенитета от Запада, то вся прозападная элита сама сбежит из России и чисток проводить не придётся. И это куда более правильно, подытожил эксперт.
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