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Рейтинг президента Путина немного снизился, но остаётся высоким

1:03
Политика

По последним данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина немного снизился, но остаётся высоким.

Рейтинг президента Путина немного снизился, но остаётся высоким
Фото: кадр из видео пресс-службы президента РФ

Согласно исследованию, 76,8% граждан заявили, что доверяют Владимиру Путину. Это позволяет главе государства сохранить лояльную поддержку со стороны большинства населения. В сравнении с предыдущим периодом рейтинг Президента снизился на 0,5%.

Помимо уровня доверия, опрашиваемые также оценивали работу Владимира Путина на посту президента. По данным исследования, 73,2% россиян одобряют деятельность главы государства. ВЦИОМ отмечает, что уровень одобрения за последнюю неделю снизился на 1,2% пункта.

Небольшое снижение за этот период может быть связано с различными обстоятельствами, влияющими на общественное мнение.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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