По последним данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина немного снизился, но остаётся высоким.
Согласно исследованию, 76,8% граждан заявили, что доверяют Владимиру Путину. Это позволяет главе государства сохранить лояльную поддержку со стороны большинства населения. В сравнении с предыдущим периодом рейтинг Президента снизился на 0,5%.
Помимо уровня доверия, опрашиваемые также оценивали работу Владимира Путина на посту президента. По данным исследования, 73,2% россиян одобряют деятельность главы государства. ВЦИОМ отмечает, что уровень одобрения за последнюю неделю снизился на 1,2% пункта.
Небольшое снижение за этот период может быть связано с различными обстоятельствами, влияющими на общественное мнение.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.