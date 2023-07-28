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Посол Антонов: поставки кассетных боеприпасов ВСУ бьют "по останкам" отношений между США и РФ

0:45
Политика

Поставка ВСУ кассетных боеприпасов США ударят по "останкам" российско-американских отношений, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол Антонов: поставки кассетных боеприпасов ВСУ бьют "по останкам" отношений между США и РФ
Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21130

По его словам, между странами и так остались "крохи" дипломатического взаимодействия.

"Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьёзный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений", — пояснил антонов в эфире Первого канала.

Посол подчеркнул, что при подобном сценарии Москва будет расценивать шаг Вашингтона как "антироссийский".

Ранее Белый дом анонсировал поставки ВСУ кассетных боеприпасов, которые запрещены Международной конвенцией. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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