Поставка ВСУ кассетных боеприпасов США ударят по "останкам" российско-американских отношений, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, между странами и так остались "крохи" дипломатического взаимодействия.
"Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьёзный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений", — пояснил антонов в эфире Первого канала.
Посол подчеркнул, что при подобном сценарии Москва будет расценивать шаг Вашингтона как "антироссийский".
Ранее Белый дом анонсировал поставки ВСУ кассетных боеприпасов, которые запрещены Международной конвенцией.
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