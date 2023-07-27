Путин "лично мешает" переговорам: Запад начал склонять Россию к "худому миру"

1:30 Your browser does not support the audio element. Политика

Недавние сообщения о начале основного этапа наступления ВСУ стали поводом для обсуждения в западных СМИ. Внимание остаётся сфокусированным на возможных переговорных позициях Запада по отношению к России и будущей судьбе Украины. Об этом пишет "МК".

Фото: lenta.ru

Многие аналитики предполагают, что осенью РФ будет подвергнута давлению для участия в мирном решении конфликта независимо от результатов наступления ВСУ. Основной акцент делается на том, что личное вмешательство Владимира Путина мешает переговорам. Такое представление может быть использовано для оказания давления на него со стороны тех, кто внутри России придерживается "партии мира".

Согласно аналитикам, предполагается, что с помощью такой стратегии Украина сможет обеспечить свою гарантированную независимость и активно участвовать в европейской безопасности.

"Можно прогнозировать, что сейчас будет раздаваться всё больше голосов, внушающих, что "худой мир лучше доброй ссоры". И тут стоит помнить, куда благими намерениями выстлана дорога", — отмечает обозреватель издания Дмитрий Попов.

"Худой мирр", достигнутый в результате начатых под давлением Запада переговоров, может стать позорным для РФ и принести с собой как внутренние, так и внешние угрозы.

Подчёркивается, что недооценивание влияния "партии мира" опасно. Она способна оказывать давление на руководство.

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