ЛДПР намерена настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ЛДПР будет и дальше настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности в России.

Фото: cryptofeed.ru

По его словам, право заниматься коллекторской работой должно быть отдано исключительно государству. Слуцкий напомнил, что уже в 2014 году ЛДПР предложила законопроект о полном запрете коллекторской деятельности.

Депутат также привел слова основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который подчеркивал, что право на применение насилия должно принадлежать только государству. Слуцкий уточнил, что речь идет не о "праве на насилие", а о необходимости проведения цивилизованной и компетентной работы с должниками. Он также подчеркнул, что привлечение частных коллекторов привело к "массовым нарушениям прав человека".

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