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"Мы осознали, что это наше!": туристы едут в Крым по новым землям РФ

3:34
Политика

Общественные активисты провели интернет-и и полевые опросы туристов, поехавших в Крым через новые территории России после теракта на Крымскому мосту.

"Мы осознали, что это наше!": туристы едут в Крым по новым землям РФ
Фото: Telegram: Сухопутный путь в Крым через новые территории и Мариуполь

Одним из самых частых ответов было — "мы осознали, что теперь это наша страна, наша земля, раньше как-то не задумывались, просто слышали" - цитирует данные "Русской дороги" телеграм-канал "НАВОДКА НА".

В ходе опроса в чатах по поездкам на отдых в Крым и после КПП в Крым активисты опросили более чем 2000 туристов, которые воспользовавшихся альтернативным сухопутным путем.

Путешественники рассказали, что узнали о новом альтернативном пути в Крым и из него:

  • 74% из телеграм-чатов и каналов,
  • 21% изучил ролики и советы в Ютубе, 48% опрошенных проштудировали публикации СМИ,
  • 11% услышали об альтернативной Крымскому мосту трассе из сообщений и репортажей по ТВ и радио.

Страшно ли было туристам ехать через новую дорогу по "свежим" регионам России, где действует военное положение, но для их удобства отменен комендантский час?

  • 84% респондентов ответили, что им было "не страшно",
  • 39% испытывали "определенные опасения" (87% из них — уже не испытывают),
  • 13% сообщили "было страшно решиться и поехать".

Наиболее яркими впечатлениями у туристов, следовавших по сухопутному пути через Мариуполь стали:

  1. Качество автомобильных дорог, наличие АЗС, кафе, придорожной инфраструктуры,
  2. Количество военной техники,
  3. Вид разрушенного и строящегося Мариуполя ("как после Великой Отечественной в кино", "везде краны, новые дома"),
  4. Жизнь на новых территориях ("работают кафе, люди купаются, улыбаются, нормальные люди там живут").

Практически все респонденты ответили, что до поездки не осознавали новые территории как часть своей страны", а теперь поняли и почувствовали "это тоже наша земля, наша страна теперь, тоже стала Россия как раньше Крым".

Поедут ли туристы снова этим путем?

  • 76% собираются повторить поездки по сухопутному маршруту в Крым,
  • 53% будут возвращаться по нему,
  • 24% предпочтут выехать домой через Крымский мост.

Напомним, что после подрыва двух украинских морских беспилотников, сдвинувших пролет Крымского моста туристам был предложен альтернативный сухопутный путь через Мариуполь.

Им воспользовалось настолько много путешественников, что участники чатов Крымского моста отмечают падение времени ожидания в пробках у него "от нуля до часа".

При этом украинцы массово грозят россиянам, "посмевшим" ехать отдыхать в Крым страшными карами и призывают Киев применить по мирным туристам кассетные боеприпасы, Storm Shadow и Himars.

При этом сухопутный путь охраняется средствами ПВО и РЭБ, а также военной полицией и войсковыми соединениями, а туристы продолжают ехать в Крым — теракты и "прилеты" БПЛА не привели к значительному изменению турпотока в период с 19 до 23 июля 2023 года.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что после взрыва на Крымскому мосту 80% туристов заявили, что все равно поедут в Крым, а 59% уверены в своей безопасности.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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