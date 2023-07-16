Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал Западу сюрприз на заседании Совета Безопасности по Украине.
Об этом он написал у себя в в Telegram-канале.
"17 июля в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете. Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит", — в частности, сообщил дипломат.
По его словам, западные государства планируют притянуть "тяжёлую артиллерию" в лице ряда глав МИДов и превратить мероприятие в антироссийское шоу "с продолжением на следующий день в Генеральной ассамблее".
Заседание Совбеза ООН министерского уровня по проблематике Украины, председателем выступит британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Во вторник, 18 июля, пройдёт заседание генассамблеи по той же теме.
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