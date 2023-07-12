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Захарова объяснила "глупышу" Кулебе, что в НАТО правила придумывают и меняют сами "хозяева"

0:57
Политика

Главе МИД Украины Дмитрию Кулебе помогли разобраться в требованиях альянса НАТО к Киеву.

Захарова объяснила "глупышу" Кулебе, что в НАТО правила придумывают и меняют сами "хозяева"
Фото: РБК

Сделала это официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Украинский министр иностранных дел не понял, какие условия были выдвинуты в военном блоке для вступления в НАТО Украины.

"Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после", — помогла российский дипломат украинскому коллеге разобраться в таком запутанном вопросе.

По её словам, это и есть придуманный Западом "миропорядок". А кто "поумнее", правил не придерживается, так как их придумывают и меняют на ходу, если игра не приносит результата.

Представитель МИД РФ порекомендовала министру из Киева получить образование в этой сфере, к примеру, в Дипломатической академии МИД России, где программа дистанционного образования ему как раз подойдёт.

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Зеленский задирает Байдена: Вашингтон может закончить конфликт на Украине, но Киев против
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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