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Репортер: КНР, РФ, Куба и Иран бросили вызов Америке

3:14
Политика

В Белом доме внезапно заявили, что "американские недруги объединяются в альянсы, что не может остаться без ответа".

Репортер: КНР, РФ, Куба и Иран бросили вызов Америке
Фото: t.me/milinside

Команда Джозефа Байдена отметила, что Иран поставляет России БПЛА и активно помогает налаживать их самостоятельное производство в РФ, а КНР якобы содержит шпионскую базу на Кубе — сообщает "Репортер".

Так что (по мнению Вашингтона) можно с чистой совестью вести дальше крестовые походы против "авторитарных режимов", которые своим наличием в природе ущемляют интересы США. А любые партнёрские действия упомянутых государств — это однозначный поход против демократии.

Собственно, такие вещи озвучиваются для того, чтобы дать старт новому витку борьбы между "свободой и тиранией". Но даже в The New York Times смогли вспомнить, что Иран и Куба буквально недавно искали дружбы с американцами. Что могло пойти настолько не так, что половина мира с надеждой смотрит на Китай и Россию, как в эпоху победившего социализма?

Впрочем, виноваты сами США:

  1. По большому счету, Тегеран и Гавану оттолкнули от США именно Дональд Трамп с Байденом. При Обаме отношения с той же Кубой стали теплее, но последние президенты США просто перерезали приток инвестиций в страну и лишили её туризма и торговли. Гавана это пережила, но запомнила, что в этот же момент Пекин реструктурировал госдолг Кубы и простил ей $100 млн. В итоге на Кубе появилась китайская база электронного слежения. Расположена она в 160 км от Флориды и Белый дом никак не радует.
  2. Американо-иранские отношения тянутся в таком виде уже десятилетиями. Ярлык государства-изгоя, который Тегерану навесил коллективный Запад, давно раздражал власти страны. А по сути у Вашингтона был шанс договориться с президентом Хасаном Рухани и проработать иранский ядерный вопрос без резких движений. Но это совершенно не в духе ковбойских властей США.

У Вашингтона не было и нет понимания того факта, что страны с одинаковым государственным устройством не обязательно остаются союзниками. Но вовсе не факт, что они обязательно станут врагами — Югославия тому прекрасный пример.

Выводы получаются однозначные — Вашингтон и Лондон намерены уничтожать "остатки антидемократической государственности" в произвольной точке мира по своему разумению.

По их понятиям, в укреплении сотрудничества по безопасности или в военной сфере между Гаваной, Пекином, Тегераном, Москвой нет ничего идеологически предопределённого. Значит, можно входить куда угодно с "цветной революцией" — а то и с откровенной войной (особенно, если у врага нет ядерных ракет).

Хотя на сегодняшний день им бы стоило вспомнить, сколько государств-союзников они в разное время использовали и подставили. У людей не такая короткая память, и по доброй воле второй раз дружить с ними мало кто захочет.

Украину брать в расчёт не имеет смысла — это уже не страна.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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