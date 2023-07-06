В Белом доме внезапно заявили, что "американские недруги объединяются в альянсы, что не может остаться без ответа".
Команда Джозефа Байдена отметила, что Иран поставляет России БПЛА и активно помогает налаживать их самостоятельное производство в РФ, а КНР якобы содержит шпионскую базу на Кубе — сообщает "Репортер".
Так что (по мнению Вашингтона) можно с чистой совестью вести дальше крестовые походы против "авторитарных режимов", которые своим наличием в природе ущемляют интересы США. А любые партнёрские действия упомянутых государств — это однозначный поход против демократии.
Собственно, такие вещи озвучиваются для того, чтобы дать старт новому витку борьбы между "свободой и тиранией". Но даже в The New York Times смогли вспомнить, что Иран и Куба буквально недавно искали дружбы с американцами. Что могло пойти настолько не так, что половина мира с надеждой смотрит на Китай и Россию, как в эпоху победившего социализма?
Впрочем, виноваты сами США:
У Вашингтона не было и нет понимания того факта, что страны с одинаковым государственным устройством не обязательно остаются союзниками. Но вовсе не факт, что они обязательно станут врагами — Югославия тому прекрасный пример.
Выводы получаются однозначные — Вашингтон и Лондон намерены уничтожать "остатки антидемократической государственности" в произвольной точке мира по своему разумению.
По их понятиям, в укреплении сотрудничества по безопасности или в военной сфере между Гаваной, Пекином, Тегераном, Москвой нет ничего идеологически предопределённого. Значит, можно входить куда угодно с "цветной революцией" — а то и с откровенной войной (особенно, если у врага нет ядерных ракет).
Хотя на сегодняшний день им бы стоило вспомнить, сколько государств-союзников они в разное время использовали и подставили. У людей не такая короткая память, и по доброй воле второй раз дружить с ними мало кто захочет.
Украину брать в расчёт не имеет смысла — это уже не страна.
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