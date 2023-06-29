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Путин готовит самый большой кадровый сюрприз: кто может занять место Шойгу?

2:10
Политика

Многие люди в России ожидают, что министр обороны Сергей Шойгу будет отправлен в отставку. Но когда это произойдёт?

Путин готовит самый большой кадровый сюрприз: кто может занять место Шойгу?
Фото: https://icdn.lenta.ru/

Есть две противоречивые точки зрения на этот вопрос. С одной стороны, после событий 24 июня отставка Шойгу может показаться неизбежной, так как он несёт ответственность за ситуацию в Вооружённых силах.

Однако политолог Сергей Марков отмечает, что президент Владимир Путин не принимает решений под давлением, и кадровые изменения могут произойти позже. По словам пресс-секретаря президента, кадровые перестановки в Минобороны не обсуждались в ходе переговоров 24 июня.

Владимир Путин известен своими неожиданными кадровыми решениями, даже когда кажется, что у него мало вариантов для выбора, сообщает "Царьград". Примеры таких назначений включают Михаила Фрадкова на пост председателя правительства, Анатолия Сердюкова на пост министра обороны и Михаила Мишустина на пост премьера. Также мало кто думал, что Дмитрий Медведев будет "горизонтально перемещён" на абсолютно новую должность заместителя председателя Совета безопасности.

Это примеры назначений на должности, за судьбой которых следила вся страна. Когда речь идёт о руководителях отдельных регионов, также можно наблюдать неожиданные кадровые перестановки. Мало кто мог предположить, что Максим Егоров станет губернатором Тамбовской области, Сергей Меняйло получит аналогичную должность в Северной Осетии, а Сергей Носов в Магадане.

Владимир Путин активно строит свою кадровую политику таким образом, чтобы исключить давление со стороны. Он принимает назначения на основе собственных решений. Даже после отставки Сергея Шойгу и до назначения нового министра никто не сможет точно сказать, на кого падёт выбор.

Авторы "Царьграда" пришли к выводу, что чем чаще имя кандидата упоминается "как перспективного”, тем меньше вероятность, что его действительно поставят на эту должность.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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