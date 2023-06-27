Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что информация о попытке некоторых чиновников покинуть Россию во время "вооружённого мятежа" нуждается в проверке.
Политик попросил главу комитета по безопасности Василия Пискарёва совместно с сотрудниками правоохранительных органов выяснить, кто вылетел из страны или пытался это сделать в прошедшие выходные.
"Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул её, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо", — подчеркнул спикер парламента.
Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой составить списки чиновников и предпринимателей, которые покинули страну во время "мятежа".
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