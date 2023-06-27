Лавров сообщил о сигналах США в вопросе мятежа в России

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Посол США в Москве Линн Трейси подала сигнал о непричастности Вашингтона к мятежу в России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, США выразили надежду, что ядерное оружие России "будет в порядке".

"Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чём, что Соединённые Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", — сообщил глава МИД России в интервью RT.

Лавров уточнил, что Трейси общалась с представителями России после инцидента.

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