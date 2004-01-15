Единой базе россиян - быть. Закон о ее создании принят Госдумой

Госдума 21 мая приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.

В федеральный регистр будут включаться базовые данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии),

дата и место рождения,

дата и место смерти,

пол (и в случае его изменения иной пол),

реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти,

СНИЛС, ИНН,

дополнительные данные: семейное положение, родственные связи и тд сведения о физическом лице.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ, иностранцах и иных лицах, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Закон вводит понятие "идентификатора":

"некий признак, указывающий на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".

Согласно положениям закона, федеральный ресурс о населении будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

"Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков", - сказал замруководителя ФНС Виталий Колесников, комментируя закон.

Для чего нужен реестр

"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае", - сказал Колесников.

Закон "позволит прогнозировать развитие региона, он позволит говорить, какие люди, какого возраста с каким образованием находятся в различных муниципальных образованиях - это очень важно с точки зрения прогноза развития региона", - отметил замруководителя ФНС.

"В значительной части этот реестр позволит взять на себя функцию и статистического учета, причем очень оперативного, то, чего сегодня у нас не хватает, с точки зрения актуальности информации", - добавил он.

Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период.

В частности, согласно закону, до 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и обязательного источника получения сведений о населении.

Стоит отметить, что подобные попытки "цифровизировать" население были и ранее.

Вот, например,что рассказывала об одной из них "Правда.Ру"

Ведомство Грефа собирается закодировать россиян

Правительство России планирует создать систему персонального учета населения, предусматривающую присвоение каждому жителю страны кода. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития РФ, подготовленных к очередному заседанию правительства, которое прошло в четверг.

Как говорится в материалах Минэкономразвития (МЭРТ), системы учета населения функционируют почти в 60 странах В большинстве западноевропейских стран основой этих систем является наличие у каждого лица индивидуального идентификационного номера, который присваивается, например, в момент регистрации рождения.

В Дании, например, у каждого гражданина есть магнитная карта и если дорожный полицейский задержал вас за превышение скорости, то по этой карте он заодно может проверить, заплатили ли вы налоги. В США по номеру социального страхования можно узнать, что вас в детстве задерживали за хулиганство.

Однако в правительстве опасаются, что новой системе контроля над гражданами могут помешать межведомственные противоречия и полная доступность любых баз данных для пиратов, которые успешно торгуют ими на московских улицах.

Вот только как создавать подобную систему в российских условиях, из подготовленного МЭРТ документа узнать нельзя, пишет "ГаЗеТа". Видимо, поэтому в аппарате Белого дома предложениям ведомства Грефа дали весьма низкую оценку.

Юристы и правозащитники считают, что единая система персонального учета может стать инструментом для злоупотреблений со стороны как государства, так и отдельных недобросовестных чиновников.

"Я боюсь, как бы не случилось так, что информация из реестра окажется доступной для каждого желающего. Такие данные, как национальность, вероисповедание, партийность могут собираться только на условиях анонимности и добровольности. Все должно быть регламентировано в законе, вплоть до того, при каких условиях информация может передаваться из одного госоргана в другой. Так происходит во всех европейских странах, в США. А у нас даже до сих пор нет закона о защите персональных данных" - говорит эксперт Института прав человека Лев Левинсон.

Подобные опасения высказал и глава коллегии адвокатов "Партнер" Алексей Корнев: "Изначально данный подход нарушает общий смысл гражданских прав человека. Фактически нас ставят под постоянный контроль со стороны спецслужб и госорганов, которые очень легко и просто могут покопаться в "грязном белье" любого".