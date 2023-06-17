Глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у зерновой сделки в её нынешнем виде нет шансов на существование.
Об этом он сказал в беседе изданию "Известия".
"Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение. Но если судить де-факто по тому статусу-кво, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет", — отметил Песков.
Он добавил, что обязательства по отношению к РФ абсолютно не выполнялись.
Cпикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее подчёркивала, что зерновая сделка на данный момент находится в тупике, продлевать в существующих условиях её нельзя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.