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В Кремле заявили, что у зерновой сделки нет шансов

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Политика

Глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у зерновой сделки в её нынешнем виде нет шансов на существование.

В Кремле заявили, что у зерновой сделки нет шансов
Фото: parmanews.ru

Об этом он сказал в беседе изданию "Известия".

"Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение. Но если судить де-факто по тому статусу-кво, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет", — отметил Песков.

Он добавил, что обязательства по отношению к РФ абсолютно не выполнялись.

Cпикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее подчёркивала, что зерновая сделка на данный момент находится в тупике, продлевать в существующих условиях её нельзя.

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Путин показал Договор с Украиной
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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