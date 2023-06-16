Фраза российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ не означает отказ России от бесед по сокращению ядерных вооружений.
Такое пояснение сегодня, 16 июня, дал глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее руководитель государства подчеркнул, что у РФ больше ядерного оружия, чем у НАТО, а на желание Запада добиться сокращения российского ядерного арсенала ответил словами "Хрен им".
Пресс-секретарь Путина, комментируя заявление президента страны, отметил, что Москва готова вести переговоры.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль готов вступить в диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности, но только если это будет на паритетной основе.
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