В Кремле объяснили фразу Путина "Хрен им" насчёт ядерного оружия

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Фраза российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ не означает отказ России от бесед по сокращению ядерных вооружений.

Такое пояснение сегодня, 16 июня, дал глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее руководитель государства подчеркнул, что у РФ больше ядерного оружия, чем у НАТО, а на желание Запада добиться сокращения российского ядерного арсенала ответил словами "Хрен им".

Пресс-секретарь Путина, комментируя заявление президента страны, отметил, что Москва готова вести переговоры.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль готов вступить в диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности, но только если это будет на паритетной основе.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023