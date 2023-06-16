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Итоги выступления Путина на ПМЭФ: СВО, ядерное оружие и агрессия Запада
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В Кремле объяснили фразу Путина "Хрен им" насчёт ядерного оружия

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Политика

Фраза российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ не означает отказ России от бесед по сокращению ядерных вооружений.

Такое пояснение сегодня, 16 июня, дал глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее руководитель государства подчеркнул, что у РФ больше ядерного оружия, чем у НАТО, а на желание Запада добиться сокращения российского ядерного арсенала ответил словами "Хрен им".

Пресс-секретарь Путина, комментируя заявление президента страны, отметил, что Москва готова вести переговоры.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль готов вступить в диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности, но только если это будет на паритетной основе.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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