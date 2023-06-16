Владимир Путин: поляки спят и видят, как себе вернуть Западную Украину

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский президент Владимир Путин сказал, что Польша "спит и видит", как себе вернуть Западную Украину.

Фото: Администрация президента РФ

Об этом глава государства заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Ну поляки ладно, у них свои цели, они спят и видят как вернуть Западную Украину", — в частности, сказал Путин.

Он отметил, что военные действия на Украине были начаты киевским режимом в 2014 году, а Российская Федерация была вынуждена использовать свои Вооружённые силы лишь только в попытке остановить эту войну.

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Почему поляки ненавидят украинцев?