Российский президент Владимир Путин сказал, что Польша "спит и видит", как себе вернуть Западную Украину.
Об этом глава государства заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Ну поляки ладно, у них свои цели, они спят и видят как вернуть Западную Украину", — в частности, сказал Путин.
Он отметил, что военные действия на Украине были начаты киевским режимом в 2014 году, а Российская Федерация была вынуждена использовать свои Вооружённые силы лишь только в попытке остановить эту войну.
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