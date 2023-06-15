Российская сторона намерена поднять тему диверсии на "Северных потоках" на заседании СБ ООН 15 июня, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
По словам зампостпреда, заседание и консультации Совета Безопасности ООН пройдут в закрытом режиме.
"15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков", — сообщил Полянский.
Во сколько состоится заседание, он не уточнил.
Ранее американские СМИ сообщили, что курировать операцию по подрыву российских газопроводов мол лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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