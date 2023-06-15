Сегодня Россия поднимет тему расследования подрывов "Северных потоков" в СБ ООН

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Российская сторона намерена поднять тему диверсии на "Северных потоках" на заседании СБ ООН 15 июня, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Фото: regnum.ru

По словам зампостпреда, заседание и консультации Совета Безопасности ООН пройдут в закрытом режиме.

"15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков", — сообщил Полянский.

Во сколько состоится заседание, он не уточнил.

Ранее американские СМИ сообщили, что курировать операцию по подрыву российских газопроводов мол лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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