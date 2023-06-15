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Сегодня Россия поднимет тему расследования подрывов "Северных потоков" в СБ ООН

0:46
Политика

Российская сторона намерена поднять тему диверсии на "Северных потоках" на заседании СБ ООН 15 июня, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Сегодня Россия поднимет тему расследования подрывов "Северных потоков" в СБ ООН
Фото: regnum.ru

По словам зампостпреда, заседание и консультации Совета Безопасности ООН пройдут в закрытом режиме.

"15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков", — сообщил Полянский.

Во сколько состоится заседание, он не уточнил.

Ранее американские СМИ сообщили, что курировать операцию по подрыву российских газопроводов мол лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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