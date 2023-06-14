Александр Лукашенко: Зеленского ждёт судьба Горбачева

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидера киевского режима Владимира Зеленского ожидает судьба первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил такое мнение в интервью корреспондентам телеканала "Россия 1".

Фото: сайт президента Белоруссии

"Он (Зеленский — прим. ред.) — сейчас "герой", шастает по всему миру. Его целуют, обнимают и так далее, — подчеркнул Лукашенко. — Я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачёва: целовали — и что получили? Точно так будет у него".

Президент Белоруссии акцентировал внимание на том, что "озлобленности" в отношении Зеленского у него нет. политик назвал украинского коллегу "выросшим" в должности, но "всё ещё не специалистом", который "не понимает, что творит".

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