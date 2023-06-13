Президент России Владимир Путин сегодня, 13 июня пообщался с российскими военными корреспондентами.
В одном из вопросов он отвечал на вопрос о поставках вооружения киевской власти. Российский лидер заявил об истощении западных запасов оружия.
"Запад выгреб со складов всё оружие для Украины", — отметил глава государства.
Также Путин ответил про угрозу применения боеприпасов с обеднённым ураном.
"У нас много таких боеприпасов, мы будем применять их в ответ", — подчеркнул глава РФ.
Президент страны добавил, что "превентивно" такой тип снарядов применять ВС РФ не будут.
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