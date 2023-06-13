Путин проводит встречу с военными корреспондентами

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин принимает участие во встрече с военными корреспондентами.

По словам пресс-секретаря главы страны, на мероприятии присутствуют журналисты ВГТРК, НТВ, RT, "Первого канала" и "Комсомольской правды". Также Песков заявил об участии блогеров, авторов каналов в Telegram.

"Материалы встречи будут предоставлены позже", — добавил представитель Кремля.

Корреспондент "России-1" Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале кадры с Путиным и журналистами.

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