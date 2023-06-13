Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин принимает участие во встрече с военными корреспондентами.
По словам пресс-секретаря главы страны, на мероприятии присутствуют журналисты ВГТРК, НТВ, RT, "Первого канала" и "Комсомольской правды". Также Песков заявил об участии блогеров, авторов каналов в Telegram.
"Материалы встречи будут предоставлены позже", — добавил представитель Кремля.
Корреспондент "России-1" Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале кадры с Путиным и журналистами.
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