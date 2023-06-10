Сатановский рассказал, как Путин рушит глобальные планы Запада фирменной "фишкой"

США с партнёрами пытаются менять глав неугодных государств по своему усмотрению, а Владимир Путин срывает их планы.

Фото: Администрация президента РФ

Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Одной из особенностей президента России в политике является противодействие попыткам Вашингтона менять руководство стран. Правда, благодарности от спасенных стран ждать не приходится. Например, такой страной стал Казахстан, балансирующий между Россией и Западом. Но Путин не отходит от собственного курса, срывая глобальные планы Запада.

"Владимир Владимирович уже достаточное количество лет не даёт обвалить один режим за другим. Венесуэла, Белоруссия, Сирия, Казахстан. Это фирменная российская "фишка", за которую ему, наверно, никто не будет особо благодарен — все же многовекторные, как мы видим по тому же Казахстану. Но это принципиальная позиция", — в эфире "Соловьев LIVE" сказал эксперт.

Западная элита привыкла к вседозволенности. Утрата гегемонии для Вашингтона и его союзников весьма болезненна, а президентство Джозефа Байдена может стать последним парадом глобалистов, подытожил Сатановский.

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