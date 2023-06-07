Юрист Хаминский связал массовые смерти от "Мистера Сидра" с лазейками в законодательстве

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

Юрист Александр Хаминский прокомментировал массовое отравление яблочным сидром "Мистер Сидр". По мнению специалиста, причиной трагедии послужили пробелы в законодательстве.

Фото: www.interfax.ru

Эксперт напомнил, что сидр, как и другие продукты питания, должны соответствовать нормам ГОСТ 31820-2015. То есть этот напиток разрешено создавать путём брожения свежего яблочного сусла или восстановленного яблочного сока, отметил юрист.

Он добавил, что производители сидра использовали смертельно опасные метиловый спирт и этилбутират. Как подчеркнул Хаминский, власти не относят создание этого напитка к лицензируемой деятельности и не контролируют процесс.

Также эксперт указал на введённые в ответ на санкции меры, из-за которых запрещены почти все плановые проверки. Ещё, по словам специалиста, ответственность для бизнесменов при нарушении указана размыто, а само наказание слишком мягкое.

"Пока лазейки в законодательстве будут позволять недобросовестным коммерсантам обогащаться за счёт откровенного обмана потребителей, преступников ничего не остановит", — заявил Хаминский, передаёт Общественная Служба Новостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.