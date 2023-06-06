Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ria.ru

На мероприятии присутствовал и главком ВСУ Валерий Залужный. По данным российских силовых структур, он получил ранение в начале мая.

Согласно опубликованным фотографиям, на заседании отсутствовал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Последний раз он выкладывал в Telegram-канале видео 29 мая, на котором грозил России скорым ответом на ракетные удары.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, чтобы лишить Крым воды и отвлечь внимание от "захлёбывающегося" наступления.

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