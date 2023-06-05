Минобороны РФ предложило оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС-рассылку

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Минобороны России предложило оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС-рассылку.

Фото: mil.ru

Министерство обороны предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в результате которых оповещение мобилизованных будет осуществляться через СМС-рассылку. Этот шаг направлен на сокращение сроков и повышение качества оповещения о необходимости выполнения обязанностей по мобилизации.

В проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагается изменить восьмой пункт. В соответствии с предложением, уведомление о направлении повестки будет размещаться в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, оповещение будет направляться через СМС-сообщения на абонентский номер, указанный на портале Госуслуг.

Предложение Министерства обороны России о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации, включая оповещение через СМС-рассылку, имеет цель улучшить процесс оповещения и сократить сроки его проведения. Это шаг в направлении использования современных технологий для повышения эффективности мобилизационных процессов. Однако для полноценной реализации этих изменений требуется дальнейшее обсуждение и принятие соответствующих нормативных актов.

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