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Захарова рассказала, как западная журналистка схватила себя за хвост

1:33
Политика

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, сообщила о запросе Европейского вещательного союза (EBU) на проведение интервью с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" Петербургского международного экономического форума. Она рассказала, как западная журналистка схватила себя за хвост в этой ситуации.

Захарова рассказала, как западная журналистка схватила себя за хвост
Фото: РБК

По словам Захаровой, запрос от EBU был получен ещё в апреле через представительство союза в Москве. МИД РФ попросил уточнить формат и состав журналистов для возможного интервью с главой российского внешнеполитического ведомства. Однако представители EBU не смогли дать чёткого ответа, и сегодня их запутали собственные коллеги из ЕС. Интернет-издание EUobserver, известное своим русофобским настроем, начало критиковать EBU и задавать вопросы о том, на каком основании EBU хочет взять интервью у Лаврова.

Захарова указала на то, что такое поведение напоминает "двухминутки ненависти" по Оруэллу и характерны для диктаторских режимов. Она выразила недовольство и назвала такие действия "ЕСовским министерством правды". В своём сообщении Захарова подчеркнула, что такое поведение не отражает настоящую журналистику.

"ЕСовское министерство правды в действии. Истинной журналистикой здесь и не пахнет… Пахнет чем-то натовским", — подытожила Захарова.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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