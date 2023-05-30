Песков: глава РФ Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА на Москву

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Российский лидер Владимир Путин не планирует выступать с обращением к жителям страны после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: РБК

По его словам, безопасности москвичей сейчас ничего не угрожает. Он также напомнил, что жертв в результате атаки удалось избежать.

"В настоящий момент каких-либо специальных планов нет", — подчеркнул государственный деятель на брифинге.

Ранее Песков назвал атаку БПЛА на Москву и Подмосковье ответом Киева на эффективные воскресные удары Вооружённых сил РФ "по одному из центров принятия решений".

Как пояснили в Минобороны, киевский режим атаковал российскую столицу восемью беспилотниками, при этом все дроны были поражены. СК РФ организовал проверку по факту падения БПЛА на здания в Москве.