Российский лидер Владимир Путин не планирует выступать с обращением к жителям страны после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, безопасности москвичей сейчас ничего не угрожает. Он также напомнил, что жертв в результате атаки удалось избежать.
"В настоящий момент каких-либо специальных планов нет", — подчеркнул государственный деятель на брифинге.
Ранее Песков назвал атаку БПЛА на Москву и Подмосковье ответом Киева на эффективные воскресные удары Вооружённых сил РФ "по одному из центров принятия решений".
Как пояснили в Минобороны, киевский режим атаковал российскую столицу восемью беспилотниками, при этом все дроны были поражены. СК РФ организовал проверку по факту падения БПЛА на здания в Москве.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.