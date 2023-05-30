Песков: атака БПЛА на Москву стала ответом Киева на удары РФ по одному из центров принятия решений

0:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Атака беспилотников на Москву — это ответ Киева на эффективные удары российской армии "по одному из центров принятия решений", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: РБК

Утром 30 мая несколько дронов атаковали российскую столицу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате ЧП за медицинской помощью обратились два человека.

"Совершенно понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что Киев атаковал Москву восемью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как пояснили в ведомстве, все дроны удалось поразить.

Следственный комитет России запустил проверку по факту падения беспилотников на здания в столице.