Атака беспилотников на Москву — это ответ Киева на эффективные удары российской армии "по одному из центров принятия решений", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Утром 30 мая несколько дронов атаковали российскую столицу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате ЧП за медицинской помощью обратились два человека.
"Совершенно понятно, что речь идёт об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что Киев атаковал Москву восемью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как пояснили в ведомстве, все дроны удалось поразить.
Следственный комитет России запустил проверку по факту падения беспилотников на здания в столице.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.