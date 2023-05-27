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РИА Новости: Медведев предложил три варианта исчезновения Украины

1:32
Политика

Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов поднял вопрос о целях России на Украине. В то время как Владимир Путин явно упомянул защиту Донбасса, денацификацию и демилитаризацию, остаётся неясным, чего должна достичь РФ в рамках СВО, которая стала прокси-войной с Западом.

РИА Новости: Медведев предложил три варианта исчезновения Украины
Фото: Fotodom.ru

В связи с этим важным становится попытка Дмитрия Медведева сформулировать, что означает "победа на Украине". Он указывает, что в результате данное государство должно перестать существовать. Однако Медведев не обозначил конкретные временные рамки. Он также отмечает, что процесс исчезновения Украины может происходить в различных формах.

Акопов назвал три варианта распада и ликвидации страны, представленных Медведевым.

Первый предполагает, что западные области государства переходят под контроль ЕС с возможным "аншлюсом" этой территории.

Второй вариант включает раздел страны между РФ и членами Евросоюза. При этом формируется изгнанное правительство Украины в одном из европейских государств.

"Украина исчезает: её западная часть отходит к европейским государствам, а всё остальное ("народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины") вступает в состав России”, — описывает Акопов третий вариант.

Медведев считает, что последний сценарий является единственно возможным для РФ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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