Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов поднял вопрос о целях России на Украине. В то время как Владимир Путин явно упомянул защиту Донбасса, денацификацию и демилитаризацию, остаётся неясным, чего должна достичь РФ в рамках СВО, которая стала прокси-войной с Западом.
В связи с этим важным становится попытка Дмитрия Медведева сформулировать, что означает "победа на Украине". Он указывает, что в результате данное государство должно перестать существовать. Однако Медведев не обозначил конкретные временные рамки. Он также отмечает, что процесс исчезновения Украины может происходить в различных формах.
Акопов назвал три варианта распада и ликвидации страны, представленных Медведевым.
Первый предполагает, что западные области государства переходят под контроль ЕС с возможным "аншлюсом" этой территории.
Второй вариант включает раздел страны между РФ и членами Евросоюза. При этом формируется изгнанное правительство Украины в одном из европейских государств.
"Украина исчезает: её западная часть отходит к европейским государствам, а всё остальное ("народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины") вступает в состав России”, — описывает Акопов третий вариант.
Медведев считает, что последний сценарий является единственно возможным для РФ.
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