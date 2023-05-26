Обасанджо: США и Британия сочли преждевременной мирную инициативу Африки по конфликту на Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

США и Великобритания считают, что инициатива Африки по урегулированию конфликта на Украине является преждевременной. На это указал бывший глава Нигерии Олусегун Обасанджо.

Фото: news-front.info

"США и Британия дали понять, что считают преждевременной африканскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, заявил экс-президент Нигерии (входит в совет фонда, который готовит миссию)", — передают argumenti.ru.

Напоминаем, шесть лидеров африканских стран объединили свои усилия, чтобы побудить Москву и Киев к проведению мирных переговоров. Официальные представители Южной Африки готовятся посетить обе страны и обсудить эту инициативу с их руководителями.

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