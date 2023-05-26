Эксперт Докучаева перечислила достоинства нового закона о гражданстве

1:26 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева назвала достоинства нового закона о гражданстве, который вступит в силу осенью 2023 года.

Фото: http://fmsmoscow.ru/

По её словам, парламентарии фактически восстановили норму, утверждённую в первом законе России о гражданстве от 6 февраля 1992 года, согласно которой гражданами признавались все люди, проживавшие в РФ в день принятия документа.

"Другое достоинство касается тех, кто не проживал в РФ, но родился на территории РСФСР и имел гражданство СССР", — отметила эксперт в беседе с argumenti.ru.

Как пояснила Докучаева, у них появится возможность получить российский паспорт в случае переезда в Россию на постоянное место жительства и оформления вида на жительство. Кроме того, гражданство планируется предоставить людям, проживавшим в феврале 1992 года за пределами РФ, но проходившим службу в ВС под юрисдикцией России, указала специалист. Она уточнила, что российскими гражданами также могут стать их родственники.

Докучаева подчеркнула: в новом законе есть пункты, решающие вопросы, связанные с процедурой получения гражданства в том случае, если одним из родителей ребёнка является иностранец.