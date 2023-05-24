Говорить о дипломатическом урегулировании украинского конфликта пока рано, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что какие-либо переговоры с РФ на Украине запрещены.
"Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования (конфликта. — Прим. ред.) нет, очевидно", — пояснил Песков ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента, специальная военная операция продолжается.
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