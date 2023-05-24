Песков проинформировал граждан из РФ о предпосылках для мирного урегулирования украинского конфликта

Говорить о дипломатическом урегулировании украинского конфликта пока рано, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Фото: https://sm-news.ru/wp-content/uploads/2019/09/17/peskov-6.jpg

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что какие-либо переговоры с РФ на Украине запрещены.

"Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования (конфликта. — Прим. ред.) нет, очевидно", — пояснил Песков ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, специальная военная операция продолжается.

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