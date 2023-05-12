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Политолог Маркелов назвал недочёты идеи об отчислениях со счёта в кафе в пользу ВС России

1:59
Политика

Отчисления в фонд помощи семьям мобилизованных и Вооружённым силам РФ не должны стать "обязаловкой", заявил политолог Сергей Маркелов, оценивая в интервью Pravda.Ru идею депутата Михаила Матвеева о целевом налоге на посещение ресторанов, кафе и ночных клубов в период СВО.

Политолог Маркелов назвал недочёты идеи об отчислениях со счёта в кафе в пользу ВС России
Фото: maincream.com

По мнению эксперта, такие инициативы нужны, однако их необходимо реализовывать как проектные истории. Он порекомендовал заранее информировать посетителей кафе и ресторанов о том, что в заведении проходит акция, связанная с отчислениями в пользу семей солдат. Как пояснил специалист, клиент должен сам выбирать, участвовать ли ему в ней или нет.

Маркелов раскритиковал Матвеева за вариант "ешьте дома" в случае отказа посетителя делать соответствующие отчисления.

"Зачем народ злить? Считаю, что не надо создавать репрессивные части инициативы. Это звучит дико. Любая идея сразу становится обязаловкой. Предложение плохо продумано с точки зрения языка, мотивов. Никто не против, уверен, 1% от счёта — некритичная сумма для людей, ходящих в рестораны. Но вот это "жрите дома" некорректно. Необходимо, чтобы посетители реагировали позитивно на инициативу", — подчеркнул собеседник издания.

Политологу также не понравилась формулировка о том, что иностранные граждане окажутся в сложном положении в российских ресторанах.

"Причём здесь иностранцы, украинцы? Это российская сторона, кафе и налогоплательщики", — сказал Маркелов.

Ранее депутат Матвеев сообщил о подготовке законопроекта об отчислениях в 1% со счёта в кафе, ресторане или ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Политик считает, что эта "необременительная наценка" позволит собрать огромную сумму.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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