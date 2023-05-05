Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая предстал перед публикой в очках. Без них киевский лидер не смог обойтись, поскольку заполнял документы в Гааге. Там политик находится с рабочим визитом.
В Гаагу президент прибыл для проведения ряда встреч, в том числе с главой правительства Нидерландов Марком Рютте. Украинский лидер также планирует посетить Международный суд ООН.
В феврале Зеленский признался, что после начала СВО у него ухудшилось зрение, из-за чего он ему было сложно прочесть написанное на этикетке чайного пакетика. "МК" отмечает, что, скорее всего, на здоровье президента Украины сказались его пагубные зависимости.
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