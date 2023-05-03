Перед Вашингтоном не стоит задачи сохранить Украину, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, что будет с Украиной как с государством, США абсолютно всё равно.
"Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил её в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений", — пояснил секретарь Совбеза "Известиям".
По словам Патрушева, США интересна территория Украины в качестве полигона для испытаний и для выкачивания ресурсов Незалежной. Будет ли государство существовать, и в каком виде, Вашингтону неинтересно.
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