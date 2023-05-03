Патрушев: в планы Вашингтона не входит сохранение Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Перед Вашингтоном не стоит задачи сохранить Украину, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Фото: ria.ru

По его словам, что будет с Украиной как с государством, США абсолютно всё равно.

"Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил её в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений", — пояснил секретарь Совбеза "Известиям".

По словам Патрушева, США интересна территория Украины в качестве полигона для испытаний и для выкачивания ресурсов Незалежной. Будет ли государство существовать, и в каком виде, Вашингтону неинтересно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

США ГОТОВЯТ РАЗДЕЛ УКРАИНЫ – Арестович