Временный поверенный в делах Польши был вызван в российский МИД

Your browser does not support the audio element. Политика

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски прибыл в здание Министерства иностранных дел России. Об этом сообщают "Известия".

Во вторник, 2 мая, посольство России в Польше направило польскому МИД ноту протеста в связи с тем, что власти этой страны захватили школу при дипломатическом представительстве.

Инцидент произошел 29 апреля. В учреждение ворвались полицейские и потребовали всем покинуть помещение.

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