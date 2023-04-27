Тележурналист Такер Карлсон, который недавно уволился с Fox News, заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем.
По его словам, дискуссии в информационном пространстве стали невероятно глупыми и ничего не значащими, а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению федеральных властей и крупных спонсоров.
"Правда восторжествует. Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся", — сказал журналист, явно намекая на то, что совсем скоро вернется к работе.
Напомним, Такер Карлсон получил широкую известность в американском медиа пространстве благодаря критике Джо Байдена и администрации Белого дома по различным вопросам внутренней и внешней политики.
Накануне команда российского информационного проекта "Соловьев.Live" пригласила Карлсона принять участие в работе над телепроектом.
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