Тележурналист Карлсон заявил о бесполезности дискуссий в американских медиа

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Тележурналист Такер Карлсон, который недавно уволился с Fox News, заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем.

По его словам, дискуссии в информационном пространстве стали невероятно глупыми и ничего не значащими, а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению федеральных властей и крупных спонсоров.

"Правда восторжествует. Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся", — сказал журналист, явно намекая на то, что совсем скоро вернется к работе.

Напомним, Такер Карлсон получил широкую известность в американском медиа пространстве благодаря критике Джо Байдена и администрации Белого дома по различным вопросам внутренней и внешней политики.

Накануне команда российского информационного проекта "Соловьев.Live" пригласила Карлсона принять участие в работе над телепроектом.

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