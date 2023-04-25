Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева поддержала спецоперацию ВС России на Украине

1:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева, которая до недавнего времени была в команде основателя Фонда борьбы с коррупцией** Алексея Навального***, выразила свою поддержку спецоперации на Украине. Она поразилась происходящим в зоне в боевых действий, поскольку "героями становятся такие люди, как Степан Бандера****".

"Официальный Киев запрещает русский язык, воюет с памятниками, русской культурой, но при этом превозносит нацистов. Всё это ввело меня в ступор. Как можно делать героями бандеровцев, которые творили зверства во время Второй мировой войны?" — заявила Васильева в интервью Вячеславу Манучарову.

Она заявила, что активные сторонники Навального*** очень отстранены от России. Среди них Любовь Соболь, Иван Жданов, Мария Певчих и Леонид Волков. Глава профсоюза считает, что данные люди "живут в определённом жёлтом тумане", получая деньги за занятное пространство в своих головах. Васильева пояснила, что они только повторяют мнение о том, что Россия напала на Украину, не желая понимать причин конфликта.

* Некоммерческая организация, которая выполняет на территории Российской Федерации функции иностранного агента

** Запрещённая в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

*** физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

**** Степан Бандера — лидер ОУН-УПА (признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ)

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Анастасия Васильева: домогательства Навального* и обман ФБК