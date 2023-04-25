Оштрафованный за дискредитацию ВС РФ красноярский депутат Сенченко ушёл в отставку

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Красноярский депутат Константин Сенченко уволился по собственному желанию. В своих соцсетях он выразил благодарность избирателям и поделился, что ему было приятно приносить пользу горожанам.

Как сообщает prmira.ru, отставка политика связана с тем, что он перестал верить в "возможность перемен в стране через выборы". По словам депутата, его текущую деятельность нельзя назвать полноценной работой. Кроме того, Сенченко напомнил, что недавно его оштрафовали за дискредитацию ВС России. Как подчеркнул политик, ему пришлось прибегнуть к "вынужденной эмиграции".

"Уважаю тех, кто ради своей политической позиции готов сидеть в тюрьме, я не готов", — высказался Сенченко.

Известно, что сегодня депутат работает в IT-сфере на территории Объединённых Арабских Эмиратов и Турции, однако в будущем он хочет ещё раз попробовать себя в политике.