Сенатор РФ Нарусова прокомментировала эмиграцию артистов из РФ

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Вопрос эмиграции был поднят сенатором Людмилой Нарусовой, которая заявила, что не планирует уезжать из страны. Кроме того, она высказала свои мысли о знаменитостях, покинувших РФ.

После того, как Ксения Собчак уехала из страны и стало известно о её израильском гражданстве, возникло подозрение, что слен Совета Федерации также может эмигрировать. Однако тёща Константина Богомолова ранее заявляла о том, что не собирается покидать Россию.

"У меня есть печальный опыт. В 1997 году, когда моего мужа начали травить по надуманным причинам, я увезла его на лечение в Париж. Я тогда осознала, насколько это тяжело. Вспоминались слова Евгения Евтушенко: "За что же ты Родина, сапогами по морде мне", — передаёт слова Нарусовой StarHit.

Сенатор рассказала, что жить с ощущением изгнания, особенно если это кажется добровольным, очень тяжело. Когда перед ней возник вопрос об отъезде, она не колебалась. Нарусова осознавала свой долг сохранить те идеалы, за которые боролся её муж, на территории своей родины. Она считает, что это её обязанность.

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