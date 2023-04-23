Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Белик: слова китайского посла о Крыме стали "холодным душем для горячих голов на Западе"
Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером спецназа ВС РФ группы боевиков ВСУ
Military Watch: российский фрегат "Маршал Шапошников" с "Цирконами" — самый опасный боевой корабль в мире
Академик РАН Иллариошкин проинформировал граждан из РФ о признаках болезни Паркинсона
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке
Младший сын Алена Делона сообщил, что готов простить отца за детские обиды
Депутат сената Румынии Шошокаэ крикнула "Слава Москве" на заседании парламента
Стас Садальский унизил Юлию Пересильд, назвав её "выпивохой": "Я тоже улетал в космос"
Из-за бойкота сербского большинства нет избирателей на местных выборах на севере Косово

Сенатор РФ Нарусова прокомментировала эмиграцию артистов из РФ

1:15
Политика

Вопрос эмиграции был поднят сенатором Людмилой Нарусовой, которая заявила, что не планирует уезжать из страны. Кроме того, она высказала свои мысли о знаменитостях, покинувших РФ.

Сенатор РФ Нарусова прокомментировала эмиграцию артистов из РФ

После того, как Ксения Собчак уехала из страны и стало известно о её израильском гражданстве, возникло подозрение, что слен Совета Федерации также может эмигрировать. Однако тёща Константина Богомолова ранее заявляла о том, что не собирается покидать Россию.

"У меня есть печальный опыт. В 1997 году, когда моего мужа начали травить по надуманным причинам, я увезла его на лечение в Париж. Я тогда осознала, насколько это тяжело. Вспоминались слова Евгения Евтушенко: "За что же ты Родина, сапогами по морде мне", — передаёт слова Нарусовой StarHit.

Сенатор рассказала, что жить с ощущением изгнания, особенно если это кажется добровольным, очень тяжело. Когда перед ней возник вопрос об отъезде, она не колебалась. Нарусова осознавала свой долг сохранить те идеалы, за которые боролся её муж, на территории своей родины. Она считает, что это её обязанность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Людмила Нарусова о поспешных законах, "предателях" родины и личной обиде
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Финский наёмник показал видео после прилёта российской ракеты

В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.

РВ: финский наёмник показал кадры после удара армии России, уничтожившего 120 иностранных боевиков
BIP: власти Польши готовятся к войне с ВС России за Львов
Польша готовится вступить в военный конфликт с РФ
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Появились кадры красной дорожки кинофестиваля
Известные артисты предсказал свою гибель
Боевики ВСУ посмотрели в камеру дрона за секунды до смерти
Боевики ВСУ посмотрели в камеру дрона за секунды до смерти
Последние материалы
Растения, которые размножаются в воде: инструкции, как это сделать правильно
Депутат Белик: слова китайского посла о Крыме стали "холодным душем для горячих голов на Западе"
Сода как палочка-выручалочка в вашем саду
Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером спецназа ВС РФ группы боевиков ВСУ
Military Watch: российский фрегат "Маршал Шапошников" с "Цирконами" — самый опасный боевой корабль в мире
Дрожь у собак может быть вызвана болью, травмой, инфекцией и другими причинами
Академик РАН Иллариошкин проинформировал граждан из РФ о признаках болезни Паркинсона
Сенатор РФ Нарусова прокомментировала эмиграцию артистов из РФ
Количество корма для кошки зависит от её размера, веса, активности, метаболизма и других факторов
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников