МК: генерал Липовой проинформировал о последствиях вхождения Украины в НАТО

1:25 Your browser does not support the audio element. Политика

После поездки в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса согласны с тем, что Украина должна войти в блок, но не уточнил возможные сроки принятия такого решения. Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" и генерал-майор Сергей Липовой рассказал, как вступление страны в Североатлантический альянс может повлиять на ход спецоперации.

Он отметил, что заявление генсека НАТО является серьёзным политическим заявлением. Политические деятели уже давно осознали, что ВСУ не проявляются так блестяще, как им бы хотелось. В этом случае вхождение Украины в НАТО становится последней картой, чтобы помочь ей справиться с проблемами.

"И, видимо, настал момент последнего козыря: если киевский режим сам не справляется, значит, следует ему помочь всем НАТО", — предположил генерал в беседе с "МК".

Липовой также считает, что вхождение страны в альянс может привести к ухудшению ситуации на востоке страны. По его мнению, после вступления Украины в НАТО ход СВО только обострится, так как театр военных действий значительно расширится.

"Военные действия захватят и Польшу и соседние страны, выступающие на стороне Украины", — заключил Липовой.

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