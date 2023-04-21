РИА Новости: Россия не допустит вступления Украины в НАТО

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия не допустит, чтобы Североатлантический альянс принял в свои ряды Украину, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его словам, такой шаг несёт для российской стороны постоянную угрозу.

"Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит", — пояснил генерал-майор РИА Новости.

Как подчеркнул Ивлев, своим визитом в Киев глава НАТО Йенс Столтенберг только повышает градус напряжения. При этом альянс уже в открытую обещает Киеву место в блоке.

Каким образом российская сторона помешает планам Украины, Ивлев не уточнил.

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