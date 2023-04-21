Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Брянской области на жилой дом упал беспилотник ВСУ
Ходаковский назвал "признаком здоровья" реакцию Минобороны на взрыв в Белгороде
Фетисов прокомментировал проведение ЧМ по хоккею без участия сборной России: "Это хрень"
Курение вейпа в доме может вызвать у питомцев серьёзные проблемы со здоровьем
Декор для дачи: ёжики из пластиковых бутылок — это просто и красиво
Бойцы ВДВ РФ на квадроциклах уничтожили скопление боевиков ВСУ из "Фаготов"
Подростку из Пушкино грозит до 12 лет тюрьмы за драку, в которой он не участвовал
Каменные кактусы на вашей даче: просто купите детские краски
Полковник Хатылёв: Вашингтон заплатил кучу денег за обучение Черноморского флота РФ

РИА Новости: Россия не допустит вступления Украины в НАТО

0:48
Политика

Россия не допустит, чтобы Североатлантический альянс принял в свои ряды Украину, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

РИА Новости: Россия не допустит вступления Украины в НАТО

По его словам, такой шаг несёт для российской стороны постоянную угрозу.

"Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит", — пояснил генерал-майор РИА Новости.

Как подчеркнул Ивлев, своим визитом в Киев глава НАТО Йенс Столтенберг только повышает градус напряжения. При этом альянс уже в открытую обещает Киеву место в блоке.

Каким образом российская сторона помешает планам Украины, Ивлев не уточнил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

БОЛЬШАЯ ВОЙНА С НАТО НАЧАЛАСЬ! Тактический ядерный удар - когда?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"
РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком
ВС РФ уничтожили убегающую колонну техники НАТО
Битва на Курской дуге 2.0: Украина провалит наступление из-за ошибок Гитлера
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
Стоит переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта СВО — Сладков
Космонавты начали травлю Юлии Пересильд после полёта актрисы в космос
Космонавты начали травлю Юлии Пересильд после полёта актрисы в космос
Последние материалы
Фетисов прокомментировал проведение ЧМ по хоккею без участия сборной России: "Это хрень"
РИА Новости: Россия не допустит вступления Украины в НАТО
Курение вейпа в доме может вызвать у питомцев серьёзные проблемы со здоровьем
Декор для дачи: ёжики из пластиковых бутылок — это просто и красиво
Бойцы ВДВ РФ на квадроциклах уничтожили скопление боевиков ВСУ из "Фаготов"
Подростку из Пушкино грозит до 12 лет тюрьмы за драку, в которой он не участвовал
Каменные кактусы на вашей даче: просто купите детские краски
Полковник Хатылёв: Вашингтон заплатил кучу денег за обучение Черноморского флота РФ
Военный эксперт Рожин об упавшей в Белгороде бомбе: "Не первый случай, разработка сырая"
"Тапетум люцидум" — одна из основных причин того, что собаки видят в темноте лучше людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников