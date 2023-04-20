Дмитрий Медведев показал фото президента Украины Зеленского с "усами Гитлера"

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

В своём последнем посте в Telegram заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал статью, опубликованную немецким изданием Die Welt. Он отметил, что журналисты "открыто призывают главу украинских нацистов не повторять ошибок, допущенных немецким фюрером во время Сталинградской битвы".

Зеленский с усами Гитлера

"Наконец-то поняли, что этот актёр — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии", — написал Медведев.

Он сделал краткий комментарий, заключив, что "разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде". Медведев также заявил, что "этот ничтожный бандеровец — не фельдмаршал Паулюс". В своём посте он приложил фото в ретро-стиле, на котором изображён президент Украины Владимир Зеленский с усами, подобными Адольфу Гитлеру.

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