19FortyFive: Дэвис призвал США задуматься о сделке с Путиным

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

США следует надавить на главу киевского режима Владимира Зеленского и заставить его начать переговорный процесс с российским лидером Владимиром Путиным, иначе Украина будет уничтожена. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

"Я понимаю, что многие будут возмущены этим предложением, но США должны оказать давление на Зеленского, чтобы он добивался урегулирования конфликта при помощи переговоров", — указал он в материале для 19FortyFive.

Вариантов одержать победу у Киева нет, подчеркнул Дэвис. Украинский кризис может закончиться только двумя способами: мирное урегулирование или полный разгром ВСУ, предупредил подполковник. Дэвис призвал Запад показать Зеленскому, что помощь со стороны США и Европы не будет бесконечной.

"Поэтому он должен заключить с Путиным наилучшую сделку, на которую он способен", — сделал вывод подполковник.

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